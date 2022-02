Incêndio destrói casa de madeira no bairro do Marco

Por volta das 3h da madrugada deste sábado (19), uma casa de madeira localizada na passagem São Marcos, entre as travessas Estrella e Timbó, no bairro do Marco, em Belém, foi totalmente destruída por um incêndio. O sinistro teria começado com uma vela acesa. Outras residências também foram atingidas. Ninguém ficou ferido.

O imóvel de madeira teve perda total. Era alugado e, nele, morava uma família com seis filhos. Por conta da energia que havia sido cortada há uma semana por falta de pagamento, a família iluminava o local com uma vela, que caiu sobre um colchão, dando início às chamas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que logo que foi informado da ocorrência deslocou equipes para o local do incêndio. "A corporação reitera que todos os esforços foram empregados para conter as chamas o mais rápido possível. Não houve registro de vítimas", garante o comunicado emitido pelo órgão.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Belém para apurar se já foi realizado o levantamento acerca da situação da família e sobre o tipo de ajuda que será concedida.