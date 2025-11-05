Incêndio de grandes proporções em área de mata assusta moradores no Tenoné, em Belém

Um incêndio de grandes proporções em uma área de mata, registrado na noite de terça-feira (4), deixou moradores assustados no bairro do Tenoné, em Belém. As chamas atingiram a vegetação próxima a um conjunto residencial e se espalharam rapidamente, provocando muita fumaça. Várias pessoas deixaram suas residências por medo de o fogo atingir os imóveis.

Segundo moradores da área, o fogo começou por volta das 18h. Em poucos minutos, o incêndio podia ser visto a grande distância. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas altas e um forte clarão iluminando a região. Pessoas assustadas aparecem nas imagens reclamando da fumaça que tomou conta das ruas.

Ainda de acordo com as testemunhas, há duas versões sobre a possível origem do incêndio. Em uma delas, moradores teriam ateado fogo para limpar o mato alto da área, mas as chamas fugiram do controle. Outra hipótese mencionada é a de que o terreno teria sido incendiado com a intenção de facilitar uma possível invasão. Somente as autoridades poderão esclarecer os reais fatos da situação.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por moradores, que temiam que o fogo atingisse as casas próximas ao terreno. Até o momento, não há registro de feridos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para os Bombeiros e aguarda o retorno.