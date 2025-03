Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro do Jurunas

Um incêndio de grandes proporções atinge várias casas na noite desta quarta-feira (5) no bairro do Jurunas, em Belém. O caso está sendo registrado na rua São Miguel. A ocorrência foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) à reportagem do Grupo Liberal.

O fogo começou por volta das 20h30, em uma residência que é parte construída em alvenaria e parte em madeira. A suspeita é que tenha começado no registro que estava instalado na parte do imóvel que é de madeira. Mas, as causas do incêndio, ainda são desconhecidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no combate as chamas, porém, ainda não há informações oficiais sobre feridos. A avaliação inicial aponta para três casas atingidas. “Foi tudo muito rápido”, disseram alguns ocupantes das moradias.

Os moradores perderam praticamente tudo o que tinham. As chamas consumiram móveis, roupas, documentos e outros bens materiais. Um cachorro morreu. As causas do incêndio, no entanto, ainda são desconhecidas.