Incêndio de altas proporções é registrado na noite desta quarta (9) em Breves, no Marajó

Um incêndio de altas proporções foi registrado por volta de 20h desta quarta-feira (9) na passagem Sete de Setembro, entre a avenida Rio Branco e a travessa Castilhos França, localizado no bairro Centro, próximo de um posto de gasolina do município de Breves, no Marajó. De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro residências da mesma família e uma malharia, que fica embaixo do foco de incêndio, foram totalmente destruídas. Não houve feridos e o incêndio foi parcialmente controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) depois de duas horas do acontecimento. A suspeita é de que o caso que iniciado após um curto-circuito num dos postes elétricos da via e depois passou para os imóveis. Porém, os bombeiros não confirmaram a procedência das informações.

O Batalhão de Polícia Militar (9º BPM) informou à reportagem que os moradores vão passar a noite na casa de outros familiares.

Corpo de Bombeiros atuou no resfriamento

O CBMPA atuou no combate ao fogo. Um policial do 9º BPM disse que "o caso poderia ter sido pior, se não fosser a velocidade do trabalho dos bombeiros", por conta de ter acontecido perto de um posto de gasolina. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um momento em que um rapaz registra a chegada dos bombeiros ao local do incêndio. “Tá muito feio aqui. Graças a Deus chegou os bombeiros. No fundo da casa do Veco e do tio Pitão”, comenta o cinegrafista amador em meio ao barulho da sirene dos bombeiros.

Dimensão do incêndio

Outra filmagem que também circula nas redes sociais mostra a dimensão das labaredas. Pelas imagens, é possível identificar que as chamas ultrapassam a altura dos fios de alta tensão da via. Durante o vídeo, vários curiosos são vistos enquanto o trabalho do CBMPA é realizo para conter o incêndio.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para o CBMPA e aguarda retorno.

Segundo grande incêndio em quase três meses

No dia 23 de agosto desse ano, um outro incêndio também de grandes proporções ocorreu em Breves, no Marajó. Segundo a Polícia Civil (PC), 26 pessoas ficaram desabrigadas. Seis residências foram destruídas por conta das chamas, sendo que cinco casas foram totalmente consumidas pelo fogo e uma teve 30% da estrutura comprometida.

Segundo o boletim da época Polícia Civil, houve dificuldade para o combate às chamas, pois o único caminhão de bombeiros do município tem capacidade de apenas 6 mil litros de água e precisou ser reabastecido, além do controle da população que não respeitou a área de isolamento.