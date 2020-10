Incêndio atinge três quitinetes; dois tiveram perda total

Do conjunto de cinco kitnets de dois pavimentos, três foram atingidos pelo fogo que começou no andar superior do último apartamento. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas, mas a contribuição dos moradores foi essencial para que o fogo não destruísse todos os pequenos imóveis.

Morador da kitnet onde as chamas iniciaram, Gerson Freitas estava na frente do conjunto de kitinets quando ouviu um barulho e em seguida a fumaça começou a sair de seu apartamento. Ele não teve tempo para salvar sobretudo os móveis e pertences do quatro da família.

"Eu perdi os móveis todos do quarto, uma televisão. Eu estava para cá pra frente quando chegamos lá já tinha uma fumaceira e não deu para fazermos nada'', contou ele, que eletricista e disse morar há um ano no conjunto, com a mulher e duas filhas.

Embaixo, os kitnets têm a sala e a cozinha, nos altos, o quarto. "Temos família aqui perto, vamos ter de dormir com os parentes. Graças a Deus está todo mundo bem e agora é correr atrás do prejuízo'', disse o eletricista bastante nervoso.