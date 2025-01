Incêndio atinge quatro casas no bairro de Canudos, em Belém

POLÍCIA

Denúncia de tráfico de drogas termina com suspeito preso e homem baleado no Complexo do Ver-o-Peso

De acordo com a Polícia Militar, tudo começou por volta das 7h30 desta terça-feira (31/12), quando guarnições do 2º Batalhão (2º BPM) atenderam denúncias de intensa venda de entorpecentes na Feira do Açaí