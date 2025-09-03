Capa Jornal Amazônia
Incêndio atinge casas no bairro do Tapanã, em Belém

Segundo as informações iniciais, os imóveis atingidos seriam de madeira.

Incêndio atinge casas no bairro do Tapanã, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio atinge residências no bairro do Tapanã, em Belém, no início da tarde desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate às chamas. Não há informações sobre feridos ou o que teria dado início ao fogo.

Segundo as informações iniciais, os imóveis atingidos seriam de madeira. A Polícia Militar está no local dando apoio na situação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.

