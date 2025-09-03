Incêndio atinge casas no bairro do Tapanã, em Belém
Segundo as informações iniciais, os imóveis atingidos seriam de madeira.
Um incêndio atinge residências no bairro do Tapanã, em Belém, no início da tarde desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate às chamas. Não há informações sobre feridos ou o que teria dado início ao fogo.
Segundo as informações iniciais, os imóveis atingidos seriam de madeira. A Polícia Militar está no local dando apoio na situação.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.
