Incêndio atinge casas no bairro do Tapanã, em Belém

Um incêndio atinge residências no bairro do Tapanã, em Belém, no início da tarde desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate às chamas. Não há informações sobre feridos ou o que teria dado início ao fogo.

Segundo as informações iniciais, os imóveis atingidos seriam de madeira. A Polícia Militar está no local dando apoio na situação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.