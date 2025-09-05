Técnica de enfermagem morre em Marabá após acidente em Jacundá

Morreu na madrugada desta sexta-feira (5/9) a técnica de enfermagem e cuidadora educacional Vanessa Santos Leal, servidora da Escola de Ensino Fundamental Wandelina Lopes Pedra Moreira. Ela estava internada no Hospital Regional de Marabá desde o início da semana, após sofrer um grave acidente de trânsito.

O acidente ocorreu na madrugada de domingo (31/8), quando Vanessa conduzia uma motocicleta pela avenida Jatobal, em Jacundá, no sudeste paraense. Segundo informações preliminares repassadas por testemunhas à polícia, ela teria perdido o controle da direção e caiu, batendo a cabeça no asfalto. O impacto provocou um traumatismo craniano.

Inicialmente, a vítima foi socorrida para o Hospital Municipal Maria Cecília de Oliveira, onde permaneceu internada à espera de transferência. Na terça-feira (2/9), ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Marabá, onde seguia em tratamento intensivo.

Durante a madrugada desta sexta-feira, familiares confirmaram o falecimento. Vanessa deixou três filhos.