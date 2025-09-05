Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

O Liberal
fonte

Empresário Estevão Neves é assassinado em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

O empresário Estevão Neves Pinto, proprietário de uma loja de peças para motocicletas, foi assassinado em Castanhal, nordeste do Pará. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5) na travessa Quintino Bocaiúva, centro da cidade, quando a vítima deixava as filhas na escola. Imagens de câmeras de segurança mostram quando um homem desce de uma moto e dispara uma vez na cabeça do empresário. As filhas presenciaram o homicídio.

A execução ocorreu às 7h58, horário em que várias crianças chegavam à escola. A gravação mostra Estevão ao lado do próprio carro, retirando as mochilas das filhas de dentro do veículo. As meninas estão ao lado dele, aguardando para entrarem na instituição de ensino. Dois homens em uma moto vermelha pararam do outro lado da via. O garupa, usando capacete e camisa preta, desce e caminha até a vítima com a arma de fogo nas mãos. O empresário não percebe a aproximação do executor. O suspeito faz um disparo na região da cabeça da vítima e foge.

Não há informações sobre o que poderia ter motivado o assassinato de Estevão. A Polícia Militar foi ao local e realizou o isolamento da área. A Polícia Civil também foi acionada para colher as primeiras informações que auxiliem na identificação e localização dos envolvidos no assassinato. Todas as crianças da escola foram encaminhadas para as salas de aula e seriam liberadas após a remoção do corpo do local.

A vítima era bastante conhecida no município devido ao estabelecimento que possuía. Além disso, também era marido da advogada e ex-secretária de trânsito da cidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em castanhal

homem morto a tiros

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

05.09.25 9h47

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara

05.09.25 9h15

TRISTEZA

Curto-circuito pode ter causado incêndio que destruiu sete casas no Tapanã

Durante a ocorrência, o idoso José Nestor passou mal e morreu por complicações cardíacas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

04.09.25 23h44

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena são condenados em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na época do ocorrido, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

04.09.25 22h56

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

05.09.25 9h47

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena são condenados em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na época do ocorrido, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

04.09.25 22h56

Igarapé-Açu

Polícia Federal apreende drogas na casa de vereador no interior do Pará

A ação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco) em cidades paraenses e nos estados de Goiás e Santa Catarina.

04.09.25 18h09

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara

05.09.25 9h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda