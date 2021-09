Incêndio atinge casas em Breves

Um incêndio atingiu duas casas no município de Breves, na região do Marajó, na tarde do último sábado (18). De acordo com os Bombeiros e a Defesa Civil Estadual, por meio do 11º Grupamento Bombeiro Militar/Breves, as chamas ficaram concentradas nas residências.

De imediato, as guarnições isolaram a área, eliminando o risco de propagação para outras residências. Até este domingo (19), não há registro de vítimas, e as guarnições retornaram ao local para fazer o resfriamento e rescaldado da área atingida.