O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge casa no bairro da Cremação, em Belém

As chamas deixaram os cômodos do imóvel destruídos na manhã desta quarta-feira (10)

O Liberal
fonte

Incêndio atinge casa no bairro da Cremação, em Belém. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Uma casa de alvenaria foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira (10), no bairro da Cremação, em Belém. O imóvel, localizado na passagem Mercês, entre as passagens Pinheiro e São Silvestre, ficou com um cômodo completamente destruído e outros parcialmente afetados. Não houve feridos.

Segundo o relato da moradora da casa, a fisioterapeuta Carla Santos, o fogo começou por volta das 8h30. Ela estava sozinha no local quando percebeu o fogo em um dos quartos. A vítima contou que mora de aluguel na residência há dois anos. “Eu estava sozinha no quarto da frente. Quando fui olhar, foi muito rápido, o fogo já tinha se espalhado. A casa é de dois andares, mas eu moro só na parte de cima. Tudo ficou cheio de fumaça, tudo preto, eu não conseguia ver nada. Acho que um quarto ficou todo queimado. O outro da frente e a cozinha também ficou uma parte destruída”, relatou a vítima.

image Casa que foi atingida por incêndio no bairro da Cremação. (Foto: Ivan Duarte /O Liberal)

De acordo com a moradora, ela acredita que o incêndio teria iniciado após um curto-circuito. “Acho que foi a questão elétrica. Até o Corpo de Bombeiro também disse, já que não tinha nada ligado lá. Acho que foi uma fiação que deu curto dentro do quarto. Como eu estava só, minha chave estava na cozinha. Mas não tinha nem como passar por causa do fogo. Eu tentei descer e fiquei chamando aqui para alguém me ajudar a tentar abrir a porta de baixo, que estava fechada”, disse Carla.

A moradora falou que inalou muita fumaça. “Não me machuquei, mas estava uma fumaça preta muito forte. Passei mal por respirar a fumaça. Eu tive uma ânsia e já estava com tontura e dor de cabeça”, afirmou Carla. Ela saiu do imóvel após o pai chegar e abrir a porta, pois os vizinhos não estavam conseguindo arrombar o portão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esteve na residência e realizou o combate às chamas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o CBM e aguarda o retorno.

