Incêndio atinge casa na manhã desta quinta-feira no distrito de Icoaraci, em Belém

Um incêndio atingiu uma casa na manhã desta sexta-feira (3), no distrito de Icoaraci, em Belém, e teve o segundo andar completamente destruído. Informações iniciais apontam que o compartimento foi onde as chamas começaram.

Os animais de estimação da família, porquinhos-da-indía, morreram queimados após não conseguirem escapar. De acordo com relatos, o fogo se espalhou rapidamente, e em poucos minutos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do incêndio. Uma grande nuvem de fumaça se espalhou e as labaredas de fogo avançaram sob o imóvel.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou que ações de suporte já foram previdenciadas às vítimas. "Assim que soubemos do incêndio em Icoaraci, na manhã de hoje, acionamos nossas equipes, que já estão no local", detalhou Normando.

"A família já está sendo assistida, e a Defesa Civil, junto com a Funpapa [Fundação Papa João XXIII], iniciou o atendimento para garantir todo o suporte necessário. Seguimos acompanhando de perto para garantir que ninguém fique desamparado", acrescentou a nota do prefeito.

A Redação Integrada de O Liberal soliticou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno.