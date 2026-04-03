Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge casa na manhã desta quinta-feira no distrito de Icoaraci, em Belém

Informações iniciais apontam que o segundo andar da casa, onde as chamas começaram, ficou totalmente destrúido

O Liberal
fonte

Imagem compartilhada nas redes sociais (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um incêndio atingiu uma casa na manhã desta sexta-feira (3), no distrito de Icoaraci, em Belém, e teve o segundo andar completamente destruído. Informações iniciais apontam que o compartimento foi onde as chamas começaram.

Os animais de estimação da família, porquinhos-da-indía, morreram queimados após não conseguirem escapar. De acordo com relatos, o fogo se espalhou rapidamente, e em poucos minutos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do incêndio. Uma grande nuvem de fumaça se espalhou e as labaredas de fogo avançaram sob o imóvel. 

Por meio das redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou que ações de suporte já foram previdenciadas às vítimas.  "Assim que soubemos do incêndio em Icoaraci, na manhã de hoje, acionamos nossas equipes, que já estão no local", detalhou Normando.

"A família já está sendo assistida, e a Defesa Civil, junto com a Funpapa [Fundação Papa João XXIII], iniciou o atendimento para garantir todo o suporte necessário. Seguimos acompanhando de perto para garantir que ninguém fique desamparado", acrescentou a nota do prefeito.

A Redação Integrada de O Liberal soliticou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio

icoaraci

polícia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA 

Homem joga água quente na companheira, em Parauapebas

De acordo com o relato policial, ele teria jogado água quente no corpo da companheira

05.04.26 22h32

POLÍCIA 

Moradores do Umarizal estão sofrendo com assalto, furto e chegaram a gravar ação criminosa

As ações crminosas estão acontecendo com frequênncia na Rua Bernal do Couto

05.04.26 21h40

POLÍCIA 

Homem é preso em Nova Ipixuna durante bloqueio policial e confessa homicídio

O crime ocorreu durante a madrugada deste domingo (5)

05.04.26 19h01

POLÍCIA

Homem morto com golpes de facão na rua era inocente, diz delegado

Delegado Elioenai Silva, responsável pelo caso, informou que autor do crime brutal já foi identificado e está sendo procurado pela polícia

05.04.26 18h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA 

Homem joga água quente na companheira, em Parauapebas

De acordo com o relato policial, ele teria jogado água quente no corpo da companheira

05.04.26 22h32

POLÍCIA

Homem morto com golpes de facão na rua era inocente, diz delegado

Delegado Elioenai Silva, responsável pelo caso, informou que autor do crime brutal já foi identificado e está sendo procurado pela polícia

05.04.26 18h34

POLÍCIA 

Moradores do Umarizal estão sofrendo com assalto, furto e chegaram a gravar ação criminosa

As ações crminosas estão acontecendo com frequênncia na Rua Bernal do Couto

05.04.26 21h40

Polícia

Assassino da paraense Anna Laura pode pegar prisão pérpetua nos EUA

Natural de Santarém, no oeste do Pará, Anna Laura Costa Porsborg foi morta aos 22 anos, no dia 27 de dezembro de 2022, em Los Angeles

04.04.26 14h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda