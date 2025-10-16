Incêndio atinge apartamento em prédio residencial no Tenoné na noite desta quinta-feira (16)

Um incêndio atingiu um apartamento de um bloco residencial na noite desta quinta-feira (16), no bairro do Tenoné, em Belém. As chamas foram registradas em um dos andares superiores, saindo pelas janelas da unidade, e causaram grande preocupação entre os moradores do prédio e vizinhos, que se reuniram na rua em frente ao edifício.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo intenso em uma janela do quarto e último andar de um bloco residencial de cor marrom e amarela, com muita fumaça escura subindo pela estrutura. Os moradores observavam a situação enquanto o fogo consumia a unidade.

A Redação de O Liberal entrou em contato com Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e aguarda um retorno. Ainda não há informações oficiais sobre feridos, vítimas, a causa do incêndio, nem o local exato da ocorrência.