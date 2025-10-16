Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge apartamento em prédio residencial no Tenoné na noite desta quinta-feira (16)

Moradores de um bloco de apartamentos foram surpreendidos pelas chamas que saíam da janela de um dos andares superiores

O Liberal
fonte

Chamas foram registradas no quarto andar do bloco residencial (Reprodução / redes sociais)

Um incêndio atingiu um apartamento de um bloco residencial na noite desta quinta-feira (16), no bairro do Tenoné, em Belém. As chamas foram registradas em um dos andares superiores, saindo pelas janelas da unidade, e causaram grande preocupação entre os moradores do prédio e vizinhos, que se reuniram na rua em frente ao edifício.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo intenso em uma janela do quarto e último andar de um bloco residencial de cor marrom e amarela, com muita fumaça escura subindo pela estrutura. Os moradores observavam a situação enquanto o fogo consumia a unidade.

A Redação de O Liberal entrou em contato com Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e aguarda um retorno. Ainda não há informações oficiais sobre feridos, vítimas, a causa do incêndio, nem o local exato da ocorrência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em apartamento

tenoné
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

chamas

Incêndio atinge apartamento em prédio residencial no Tenoné na noite desta quinta-feira (16)

Moradores de um bloco de apartamentos foram surpreendidos pelas chamas que saíam da janela de um dos andares superiores

16.10.25 23h52

susto

Embarcação 'Marajó Norte' sofre princípio de naufrágio na Baía do Marajó na noite desta quinta (16)

A embarcação partiu de Belém rumo a Curralinho, no Marajó, mas apresentou sobrecarga em Abaetetuba, forçando passageiros a agirem em emergência

16.10.25 23h00

colisão

Acidente em Jacareacanga deixa um morto após colisão entre caminhão e caminhonete

Motorista de caminhonete envolvida na batida afirma que vítima fatal era um carona desconhecido; caso aconteceu na noite de quarta-feira (15)

16.10.25 20h55

diligência

Nova perícia é feita em apartamento onde filho de escrivã da PC foi morto pela PF em Belém

Ação de investigadores do MPF, Polícia Federal e Polícia Científica busca detalhar as circunstâncias da morte do jovem, ocorrida em uma operação da PF no bairro do Jurunas

16.10.25 20h01

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Polícia

Onça-pintada é morta horas depois de atacar lavrador, no Marajó

Polícia Civil deve investigar o caso

08.11.21 19h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda