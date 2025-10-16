Incêndio atinge apartamento em prédio residencial no Tenoné na noite desta quinta-feira (16)
Moradores de um bloco de apartamentos foram surpreendidos pelas chamas que saíam da janela de um dos andares superiores
Um incêndio atingiu um apartamento de um bloco residencial na noite desta quinta-feira (16), no bairro do Tenoné, em Belém. As chamas foram registradas em um dos andares superiores, saindo pelas janelas da unidade, e causaram grande preocupação entre os moradores do prédio e vizinhos, que se reuniram na rua em frente ao edifício.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o fogo intenso em uma janela do quarto e último andar de um bloco residencial de cor marrom e amarela, com muita fumaça escura subindo pela estrutura. Os moradores observavam a situação enquanto o fogo consumia a unidade.
A Redação de O Liberal entrou em contato com Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e aguarda um retorno. Ainda não há informações oficiais sobre feridos, vítimas, a causa do incêndio, nem o local exato da ocorrência.
