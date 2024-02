Idoso vai buscar entrega no portão de casa e encontra corpo enrolado em lençol

Um idoso de 71 anos procurou a polícia após desconhecidos tocarem o interfone de sua casa, na Vila Matias, bairro de Santos, e relatarem que havia uma “encomenda” para ele no portão. Ao sair para receber a entrega, o morador do imóvel se deparou com um corpo masculino enrolado em um lençol, na calçada em frente à casa do homem. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (14), na Rua Doutor Antônio Ribeiro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem, que não viu mais ninguém no local, acionou policiais militares. A SSP não explicou se o dono da casa conhecia a vítima. Também não há informações sobre a causa da morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. Segundo a SSP, o caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos, que solicitou perícia.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)