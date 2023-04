Idoso morre após colisão entre motocicleta e carro no bairro do Tapanã, em Belém

Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo de passeio, ocorrida por volta de 15h30 deste sábado (29), deixou uma pessoa morta na Rodovia do Tapanã, próxima à rotatória da Rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Tapanã, em Belém. A vítima, identificada como Manoel Jorge Conceição de Oliveira, de 73 anos, era o condutor da moto envolvida no acidente. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

