Idoso fica gravemente ferido ao ser atropelado por motocicleta na Av. João Paulo II, em Belém

Um idoso ainda não identificado ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na manhã deste sábado (21/12), no bairro do Curió-Utinga, em Belém. O caso ocorreu na Av. João Paulo II, esquina com a passagem Santo Antônio. Segundo as informações de testemunhas, o idoso tentava atravessar a via quando o acidente ocorreu.

Conforme as informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o acidente ocorreu por volta de 7h20. O idoso teria sido atingido pelo motociclista na pista sentido Belém - Ananindeua. O condutor da moto também ficou ferido e caído na pista. Os relatos repassados às autoridades é que, com o impacto, o idoso teria batido a cabeça na pista e estava desacordado.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar esteve na área e realizou o socorro do idoso, que foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, em Ananindeua. O motociclista também foi socorrido com ferimentos leves. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas após darem entrada na unidade de saúde. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as vítimas feridas e um grande congestionamento na área, que costuma ter uma grande movimentação de veículos durante as primeiras horas do dia.



A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.