Idoso é preso acusado de estuprar as três netas no interior do Pará; relatos são chocantes

Um idoso de 62 anos foi preso nesta segunda-feira (23), acusado de abusar sexualmente das três netas de cinco, seis e sete anos, respectivamente, em Óbidos, no oeste do Pará. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única de Óbidos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O homem foi preso em Manaus (Am), no bairro da Paz. As informações são do Portal do Holanda.

Segundo o delegado encarregado pelo caso, Ivo Martins, as autoridades policiais tiveram conhecimento do crime há cinco meses, porém souberam nos últimos dois meses que o indivíduo estava morando na capital amazonense.

Uma das vítimas teria relatados aos policiais que o primeiro abuso sofrido foi em uma brincadeira de 'pira se esconde' com a prima, na própria casa. No momento em que a menina entrou em uma guarda-roupas para se esconder, o homem teria entrado também e praticado o abuso.

VEJA MAIS

Ainda segundo relato de vítima, na segunda tentativa de crime do avô, a menina correu e tentou trancar a porta do quarto por ficar com medo do agressor.

O acusado de estupro de vulnerável está à disposição da Justiça.