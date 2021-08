Jovem de 13 anos morre após ser drogada e estuprada

Uma adolescente morreu após ser estuprada, no Ceará. A jovem, de 13 anos, avisou a mãe que iria ao aniversário do irmão de uma amiga. As informações são do Portal do Holanda.

A chegar em casa e não ver a filha, a mãe começou a procura. Ela a encontrou drogada, sem sentido e com sinais de estupro. Chorando, a adolescente contou para mãe quem era o suspeito do crime.

A vítima acabou sendo levada para o hospital com hemorragia e não resistiu.

O suspeito do crime, um rapaz de 16 anos, foi apreendido após a própria mãe entregá-lo à polícia.

Ela alegou que fez isso porque temia pela vida do filho que estava sendo ameaçado de morte.