Idoso é esfaqueado e fica com canivete cravado nas costas em Itaituba

Um idoso, identificado apenas como João, foi agredido a golpes de canivete na manhã de terça-feira (25/2), no bairro do Buritizal, no distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A arma utilizada no crime ficou cravada nas costas da vítima. Por enquanto, o caso ainda é um mistério.

Segundo o Giro Portal, moradores acionaram uma ambulância, que se deslocou até o local e socorreu o idoso. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional do Tapajós para avaliação médica. O estado de saúde atualizado da vítima não foi revelado. Além disso, uma guarnição da Polícia Militar também foi comunicada sobre o caso para coletar mais informações do caso e identificar o suspeito.

Até o fim da manhã desta terça-feira (25/2), as autoridades não haviam prendido ninguém por suspeita de envolvimento no ataque ao idoso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.