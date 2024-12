Homem é preso após esfaquear companheira grávida em Marabá

Jair Vieira de Sousa foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Marabá, suspeito de esfaquear sua companheira em um bar localizado em frente a uma escola, na Folha 6, Núcleo Nova Marabá. A vítima, atingida no pescoço e no tórax, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde é considerado instável. O caso ocorreu no último domingo (22).

De acordo com a Polícia Milita​r, o Núcleo Integrado de Operações (Niop) foi acionado por testemunhas que relataram o crime e informaram que o agressor havia fugido. Durante rondas pela área, a guarnição localizou Jair Vieira de Sousa. Ele estava com as roupas sujas de sangue e apresentava as características descritas pelas testemunhas.

Ainda segundo a Polícia Civil, ao ser abordado, Jair confessou o ataque e revelou que a vítima está grávida de três meses. Visivelmente embriagado, o homem foi conduzido à Deam, onde permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil.