Mulher é presa por esfaquear a própria companheira no bairro de Canudos, em Belém

Claudia Vanessa da Costa Rodrigues foi presa por esfaquear a própria companheira, Mirlene Castro Scerni, no bairro de Canudos, em Belém. O caso aconteceu no último sábado (1º/2), na casa da vítima, que fica na travessa Juvenal Cordeiro. As motivações do ataque ainda não foram esclarecidas.

De acordo com as autoridades, Mirlene foi socorrida ao pronto socorro do Guamá, apresentando lesões no ovário esquerdo. A Guarda Municipal Belém (GMB) localizou a suspeita ainda na unidade de saúde e a deteve.

Os agentes levaram Claudia até a Seccional de São Brás, onde foi autuada por lesão corporal dolosa. No domingo (2/2), a mulher passou por audiência de custódia, ocasião em que juiz Deomar Alexandre Pinho Barroso converteu a prisão em flagrante da suspeita para preventiva. Até a manhã desta segunda-feira (3/2), o estado de saúde de Mirlene não tinha sido divulgado.

Conforme o Código Penal brasileiro, o crime pela o qual a suspeita é apontada é estabelecido no artigo 129 e consiste em “ofender a integridade corporal ou a saúde” de outra pessoa. A pena para essa conduta é de três meses a um ano. No entanto, se a lesão corporal resultar em morte, a punição passa a ser de quatro a doze anos.