Idoso é encontrado morto dentro de casa no Tenoné

Um idoso de 65 anos, de nome não revelado, foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira (13), em uma casa do bairro do Tenoné, em Belém. Segundo a polícia, ele morava sozinho e a suspeita é de que a morte tenha sido ocasionada por causas naturais. Familiares da vítima teriam sentido falta dela e ido até o imóvel para saber se algo tinha acontecido. A Polícia Militar foi acionada ao caso. Segundo a PM, o corpo do idoso foi encontrado no quarto onde ele dormia, por volta das 9h.

VEJA MAIS

A irmã da vítima disse às autoridades que o idoso tinha uma hérnia umbilical. A polícia acredita que a condição tenha estourado no momento em que o idoso estava cochilando.

O caso foi registrado na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) do Tenoné. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.