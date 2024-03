Tailândia: homem é encontrado morto em área de mata da cidade

A Polícia Civil do município de Tailândia investiga o assassinato de um homem identificado como Edvan Pascoal Rodrigues. A vítima foi encontrada morta, na madrugada deste domingo (3), por volta de 4h, em uma área de mata do muncípio, no nordeste paraense.

Até o momento, a polícia civil de Tailândia ainda não tem muitas informações sobre o caso, mas a suspeita é de que o homem tenha sido assassinado a pauladas. O corpo dele foi encontrado no bairro Aeroporto, onde os próprios moradores identificaram o cadáver e acionaram a polícia.

A Polícia Civil pede para que os familiares da vítima procurem a delegacia do município para contribuírem com as investigações.