Idoso de 79 anos é atacado por abelhas africanas em Capanema

Benedito Pereira, de 79 anos, ficou desmaiado e precisou de socorro médico após ser atacado por um enxame de abelhas africanas em Capanema, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu na quinta-feira (15/08), no bairro São Cristóvão, quando o idoso estava no quintal da casa onde mora.

Seu Bené, como o idoso é popularmente conhecido na área, ficou desacordado devido ao ataque das abelhas. Ele foi salvo pelo neto que viu a situação e correu para socorrê-lo. Não há informações sobre o local onde o ninho das abelhas africanas ficava. Ainda conforme os relatos iniciais, uma parte do enxame ficou no quintal e outra entrou na casa onde a família de seu Bené estava. O pai de duas crianças que estavam na residência teria corrido e colocado as crianças dentro de um carro de passeio, para evitar o ataque.

O neto do idoso o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Seu bené deu entrada no local desacordado, mas passou pelos cuidados médicos e está fora de perigo.