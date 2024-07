Idoso de 60 anos cai em canal e é resgatado pela PM em Belém

Um idoso de 60 anos caiu no canal localizado na Rua dos Mundurucus, no bairro do Guamá, em Belém, e estava se afogando quando foi resgatado pela Polícia Militar. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (08/07), quando uma equipe do 37º Batalhão de PM realizava rondas pela área e se deparou com uma aglomeração de pessoas. Ao verificar do que se tratava, perceberam o idoso se debatendo no local.

Os PMs agiram rapidamente ao perceber que o idoso se afogava. Um dos PMs entrou no canal para ajudar o idoso e, com o auxílio dos demais militares da viatura, conseguiu resgatar a vítima. Os policiais realizaram procedimentos de primeiros socorros, garantindo a estabilidade e bem-estar.

Foi solicitado ainda o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), pois a vítima estava desorientada devido ter ingerido muita água do canal, onde deságua esgoto das residências próximas.

Auxílio

A Polícia Militar tem adotado, como política de gestão de pessoas, a contínua qualificação do efetivo, buscando adequar a atuação conforme procedimentos operacionais padrão vigentes na Corporação, considerando que os militares desempenham diversas funções sociais, incluindo ocorrências complexas que demandam habilidades em primeiros socorros.