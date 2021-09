Idosa morre atropelada por uma motocicleta no bairro da Pedreira, em Belém

Na manhã desta terça-feira, uma idosa, identificada apenas como Raimundinha, morreu atropelada no cruzamento mais movimentado da Pedreira: a esquina da travessa Mauriti com a Avenida Pedro Miranda, local onde funciona a feira do bairro.

Segundo testemunhas, o acidente foi por volta das 6h. Raimundinha, que era bastante conhecida na região por trabalhar guardando carros na frente de lojas, tinha acabado de saltar do ônibus e atravessava a Avenida Pedro Miranda. Ela não percebeu que o sinal estava aberto para os Veículos, e quando ela chegou na pista central, foi atingida por uma motocicleta pilotada por uma mulher.

A idosa caiu no chão e bateu a cabeça no asfalto, morrendo quase que instantaneamente. A motociclista também caiu do veículo e se machucou, ficando bastante abalada emocionalmente por ter atropelado uma pessoa.

VEJA MAIS

Tanto a mulher que pilotava quanto a motocicleta foram levadas para a seccional urbana da Pedreira, que fica quase em frente do local onde aconteceu oacidente.

Mais de duss horas depois do acidente, o centro de perícias científicas Renato chaves ainda analisava o corpo da vítima, e a Semob coordenava o trânsito no local.