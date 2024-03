Homens sequestram motorista, tentam roubar loja e morrem em confronto com a PM, em Ananindeua

Quatro homens armados morreram em uma intervenção policial no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na noite de quarta-feira (13). Segundo o 29º Batalhão de Polícia Militar, a ação ocorreu após os suspeitos sequestrarem um motorista de aplicativo, tentarem assaltar uma loja de departamentos em Benevides e fugirem ao avistarem as viaturas da PM.

Segundo o que informado pela polícia, tudo ocorreu quando os quatro homens acionaram o carro por aplicativo e iniciaram o sequestro do motorista no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Após estarem com o veículo, os suspeitos seguiram rumo ao município de Benevides, onde pretendiam roubar uma loja de departamentos. No entanto, a PM foi informada sobre a ação criminosa e iniciou as buscas pelo veículo de cor branca, seguindo até o local onde fica o estabelecimento comercial alvo dos suspeitos. Os agentes chegaram na loja a tempo de evitar o assalto.

Assim que os suspeitos viram os agentes, retornaram para o carro e seguiram novamente sentido Ananindeua. O veículo foi interceptado quando estava na Avenida Independência, no bairro do Curuçambá. Os suspeitos fizeram disparos contra os policiais e teve início a troca de tiros. Na ocasião, o veículo acabou saindo da pista e indo parar no córrego que divide os dois sentidos da via. Os quatro suspeitos foram baleados e socorridos para a unidade de saúde do Distrito Industrial, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ao dar entrada no local.

O motorista de aplicativo que era mantido dentro do carro saiu ileso da situação. Conforme os agentes, com os suspeitos foram apreendidas quatro armas de fogo e dois aparelhos celulares.