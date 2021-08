Homens roubam militares com facas e pedaços de ferro

Jedson Pereira Coelho, 19, e Rodrigo Pereira Brandão, 18, foram presos pelo crime de roubo contra três militares do 8° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), em Manaus (AM), na madrugada desta terça-feira (17). As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a Polícia, os militares caminhavam pela rua quando foram abordados por quatro homens. Os criminosos estavam com facas, barras de ferro e pedaços de madeira.

Na reação das vítimas, com arma de fogo, um dos homens envolvidos no assalto veio a óbito. Os outros conseguiram escapar e levar a arma de fogo.

Os policiais seguem as buscas pelo terceiro envolvido no crime e pelo revólver roubado.