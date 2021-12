Homens em carro branco tentam sequestrar meninas perto de escola no bairro da Pedreira

Relatos nas redes sociais narram que no bairro da Pedreira, mais precisamente, nos arredores da Escola Salesiana do Trabalho, alguns casos de tentativas de sequestros de crianças, sobretudo, meninas, foram registrados nos últimos dias. Homens em um carro branco estariam seguindo e aliciando estudantes. Pelo menos dois casos como esse foram registrados, e a polícia já investiga o assunto.

"Minha filha foi vítima dessa tentativa. Estamos abalados com o ocorrido. Era um carro branco, com três homens, um deles saiu em direção a minha filha, e o que tava no carro começou a buzina e chamar ela, o outro já tava com a porta do passageiro aberta", diz um dos depoimentos que viralizou nas redes sociais, sobre o episódio que teria ocorrido na avenida Pedro Miranda.

"Foi na segunda-feira. Isso é serio. Nossos jovens estão correndo perigo. Uma coleguinha dela se aproximou e começaram a correr, o carro continuou seguindo as duas. Minha filha chegou em choque, não conseguia nem fala. Esta muito abalada com o ocorrido", disse uma mulher, que se identificou como responsável por uma das vítimas.

Além desse caso que teria ocorrido na última segunda, 29, outro semelhante teria sido registrado na sexta-feira passada, 26. Em nota, a Polícia Civil confirmou que uma ocorrência do fato atípico foi registrada e o caso segue sob investigação, para apurar todos os elementos do ocorrido. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar, que atua na região por meio do 1º Batalhão (BPM) e Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe), e aguarda retorno.