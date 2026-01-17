Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homens armados invadem residência e executam jovem na frente da família em Parauapebas

João Wellington Silva Câmara, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora

O Liberal
fonte

Homens armados invadem residência e executam jovem na frente da família em Parauapebas. (Reprodução/ redes sociais)

Um homem identificado como João Wellington Silva Câmara, de 21 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, por volta das 22h30, na 9ª etapa do bairro Nova Carajás, em uma área do conjunto habitacional conhecida como Casinhas, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com informações apuradas pela polícia, homens armados invadiram a residência localizada na Rua 137 e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima. João Wellington não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior do imóvel, na frente de familiares, que presenciaram toda a ação criminosa.

Uma marca de tiro ficou visível na porta da casa, o que indica que os autores chegaram atirando e agiram com extrema violência. A dinâmica do crime reforça a hipótese de execução, levantada inicialmente pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada logo após o crime, realizou o isolamento da área e fez a preservação da cena, além de colher informações preliminares com testemunhas. A Polícia Civil foi comunicada e assumiu o caso, dando início aos procedimentos investigativos para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio. A Polícia Científica removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Este é o segundo homicídio registrado apenas nesta semana na 9ª etapa do bairro Nova Carajás. O caso chama atenção para a onda de violência no município, que já registrou outros cinco assassinatos em menos de 15 dias.

Relembre os casos

O primeiro caso foi registrado na noite do dia 4 de janeiro, quando Francisco de Assis Ribeiro Júnior morreu após ser baleado na cabeça, na rua Getúlio Vargas, no bairro Nova Conquista, região da Palmares I. Na mesma ocorrência, um segundo jovem, de 18 anos, também foi atingido na cabeça e socorrido antes da chegada da Polícia Militar. Ele permanece internado em estado grave. Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do atentado ou a motivação do crime.

Na manhã do dia 6 de janeiro, um homem não identificado foi morto a tiros em via pública, também na região da Palmares I.

Já na madrugada do dia 11 de janeiro, dois homens identificados como David Correa dos Santos e Everton Caldas Costa foram assassinados no bairro Tropical. As vítimas estavam na avenida Castanheira quando foram atingidas por disparos efetuados por criminosos que chegaram em um automóvel. Everton Caldas Costa morreu no local, enquanto David Correa dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há registro de prisões relacionadas ao caso.

Por fim, na noite do dia 12 de janeiro, o jovem Vitor Manoel Evangelina Pinto, de 18 anos, foi encontrado morto com múltiplas perfurações por arma de fogo em uma área de mata, localizada na Rua C26, na 9ª etapa do bairro Nova Carajás. Moradores relataram ter ouvido disparos e informaram à polícia que três homens teriam entrado na área de mata pouco antes dos tiros, sendo que apenas dois foram vistos saindo do local após o ocorrido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Homens armados invadem residência e executam jovem na frente da família em Parauapebas
Polícia
