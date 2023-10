Homem é agredido até a morte na comunidade Jacamim, em Santarém

Um homicídio foi registrado na comunidade Jacamim, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima foi morta a golpes de pau. Segundo o jornal O Impacto, o crime ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (16), na no km 20 da PA-370 (Santarém/Curuá-Una). A vítima é Gabriel Ferreira.

Ainda segundo o jornal O Impacto, Gabriel começou uma confusão em um bar da localidade. E atirou em Júnior Cardoso da Silva, alvejado no braço. Em seguida, ele fugiu em uma motocicleta. Conhecidos de Junior perseguiram Gabriel, e o agrediram com pedaços de madeira e golpes de capacete. Ele morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito de Gabriel Ferreira. O baleado, Júnior Cardoso, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já a Polícia Militar informou que, por volta de 23h30 de domingo, uma guarnição do 35° BPM (Santarém) recebeu a informação de que tinha acontecido uma briga com disparo de arma de fogo em um bar, localizado na comunidade Jacamim, PA 370, KM 20.

No local, os militares constataram que Junior Cardoso da Silva, 32 anos, foi atingido no braço por arma de fogo. O homem que atirou saiu do local em motocicleta. Ainda segundo essa versão, Junior e outros indivíduos saíram atrás do agressor. E, quando o localizaram, bateram na cabeça do agressor com capacete e pedaço de madeira. Depois, Junior deu entrada na UPA. E os militares verificaram que havia um mandado de prisão contra Junior, que foi apresentado na Seccional da Polícia Civil.