Homem tenta se desfazer de drogas e fugir, mas é preso em flagrante

A partir de denúncia anônima, policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante na terça-feira (7) um homem pela posse de substâncias entorpecentes, do tipo droga sintética, em sua residência, destinadas à comercialização. Essa prática de conduta é prevista na chamada Lei de Drogas.

"Motivo pelo qual as equipes se dirigiram ao endereço do suspeito, localizado no bairro do Icuí, município de Ananindeua. Lá chegando, ao avistar os policiais, o suspeito tentou se desfazer dos entorpecentes e empreender fuga, sendo alcançado pelos policiais que, durante revista no imóvel, conseguiram localizar as drogas", informou o delegado-geral Walter Resende.

Foram encontrados um saco contendo unidades da droga sintética conhecida como “ecstasy” e duas cartelas da droga sintética conhecida como “LSD”.