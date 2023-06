Homem tenta matar funcionário de bar e é levado para Delegacia em Parauapebas (PA)

Um homem identificado como Joison Alberto Carneiro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Parauapebas, no sudeste do Pará, após ter tentato matar um funcionário de bar na cidade, utilizando-se de uma faca, na madrugada deste domingo (11). A ocorrência se deu no Bairro dos Minérios.

As primeiras informações são de que populares conseguiram deter o acusado até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. As pessoas envolvidas no caso foram conduzidas para a delegacia, a fim de prestar esclarecimentos sobre o que ocorreu no estabelecimento comercial.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal levanta mais informações

sobre o assunto.