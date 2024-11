"Torre" do CV no Tenoné morre durante ação da Rotam na tarde desta segunda-feira

Carlos José Teles de Sousa Júnior morreu na tarde desta segunda-feira (18), durante uma ação da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam), na passagem Ademir Fredericci, bairro do Tenoné, em Belém. O caso ocorreu em uma vila de quitinetes, localizada em uma área conhecida pela atuação de uma facção criminosa.

De acordo com informações repassadas por telefone pelo 10º Batalhão da Polícia Militar, Carlos Júnior era apontado como integrante da facção Comando Vermelho e exerceria a função de “torre temporária”, um termo usado para indicar o segundo na hierarquia local da organização no bairro. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima, que também indicava o envolvimento do suspeito em um assalto a um estabelecimento na semana passada.

Os militares relataram que, ao se dirigir a última quitinete da vila, onde Carlos Júnior estaria escondido, foram recebidos a tiros e reagiram. Ele foi atingido no tórax, socorrido pelos próprios policiais e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum PM foi ferido na operação.

Em depoimento à reportagem, sob anonimato por medo de represálias, alguns moradores da área afirmaram que Carlos Júnior não tinha ligação com facções criminosas e que, no momento da abordagem, estaria dormindo em sua quitinete. Eles também alegaram que ele foi retirado do local já sem vida e levado à UPA apenas após o ocorrido.

Questionada sobre os relatos, a Polícia Civil informou que investiga o caso com base na versão apresentada pela Polícia Militar. A corporação destacou que armas supostamente utilizadas por Carlos Júnior foram apreendidas e serão submetidas à perícia.