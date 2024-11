Líder de facção criminosa do Pará morre em confronto com a polícia na Grande Florianópolis

Um homem identificado pelo apelido “Pop”, apontado como líder de uma facção criminosa com atuação no Pará, morreu nesta sexta-feira (15) após trocar tiros com a polícia na Barra do Aririú, município de Palhoça, região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A operação, que culminou na morte do suspeito, foi realizada pelo grupo Cobra/Bope, com base em informações das inteligências das Polícias Militares do Pará (PMPA) e de Santa Catarina (PMSC).

De acordo com a polícia, “Pop” era alvo de dois mandados de prisão, ambos relacionados ao assassinato de policiais no Pará, incluindo um policial penal. Além disso, ele era investigado por outros crimes graves, como sequestros com reféns e porte ilegal de armas. Durante a abordagem, o suspeito utilizava uma identidade falsa e reagiu atirando contra os agentes, que revidaram e o atingiram.

A operação que resultou na morte de “Pop” integra a Operação Rastreio, uma iniciativa conjunta entre as forças de segurança do Pará e de outros estados, com o objetivo de desarticular lideranças da facção criminosa, que mantém ramificações em várias regiões do país.

TERCEIRA MORTE

A morte de “Pop” foi a terceira baixa na estrutura da facção em menos de um mês. Na última quinta-feira (14), Aleff Mindelo Marques, conhecido como “Tolo Rex”, foi localizado em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo a polícia, ele havia assumido o posto de Torre do Tenoné após a morte de “Marquinhos” ou “Flamengo”, outra lide​rança da facção. Durante confronto com equipes do 10° Batalhão e da Delegacia do Tenoné, “Tolo Rex” foi alvejado e não resistiu.

“Marquinhos” ou “Flamengo” morreu na cidade de Augusto Corrêa (PA) ao entrar em confronto com a polícia. (Divulgação)

Antes disso, no último dia 7 de novembro, “Marquinhos” foi localizado em Augusto Corrêa, no nordeste paraense. Ele era considerado uma figura-chave da facção, sendo responsável pela distribuição de drogas nos bairros do Tenoné, Maguari e Fé em Deus, além de extorquir comerciantes em Icoaraci, segundo a polícia. Na ocasião, também reagiu à abordagem policial, foi ferido e morreu após ser socorrido.

Aleff Mindelo Marques, conhecido como “Tolo Rex”, morreu em confronto com a polícia no distrito de Icoaraci, em Belém (PA). (Divulgação)