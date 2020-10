Homem tenta esfaquear a mãe, mas erra e acerta a irmã em Itaituba

Rafael da Silva Rodrigues, de 20 anos, foi preso após esfaquear irmã e tentar golpear a própria mãe, em Itaituba, no sudoeste paraense. O crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (16), na casa da família, localizada no bairro Jardim Aeroporto.

De acordo com Joelma, mãe do acusado, a família bebia desde a noite de quinta-feira (15), quando o filho ficou agressivo e partiu para cima das duas. Rafael Rodrigues se irritou depois que a mãe se recusou a comprar mais bebidas alcoólicas. Com a negação da mãe, o jovem então tentou esfaquear a matriarca da família.

Na tentativa de defender a mãe, Rafaela, irmã do acusado, tentou apartar a briga e foi atingida em umas das mãos. Os ferimentos foram causados por uma faca de serrinha, comumente usada em atividades domésticas.

De acordo com a dona da vila, que não foi identificada, esta não foi a primeira vez que o jovem ficou violento depois de ingerir bebidas alcoólicas.

A mãe do acusado relatou que, em uma outra discussão, Rafael a teria agredido com um tapa no rosto e, como reação, ela teria dado duas facadas no filho.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou todos os envolvidos para a 19ª Seccional de Polícia Civil do município.

As informações são do Portal Giro.