Homem tem mal súbito e morre dentro de cemitério de Ananindeua em plena sexta-feira 13

Popularmente conhecido como um dia de azar, as sextas-feiras 13 fazem parte do imaginário do terror e costumam ser relacionadas a episódios sobrenaturais, muitas vezes envolvendo cenários como cemitérios. E, na primeira sexta-feira 13 do ano, um caso fatal no Cemitério São Sebastião, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, não fugiu à regra.

De acordo com informações do 29º Batalhão de Polícia Militar, que atende a área, um homem teve um mal súbito, provavelmente um infarto, e faleceu de causas naturais dentro do cemitério municipal do bairro Centro. Ainda segundo os agentes de segurança pública, a investigação aponta que o homem seria viciado em álcool e costumava adentrar o cemitério para ingerir bebida alcoólica nas dependências do local. O corpo foi encontrado por volta de 8h.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para atender a ocorrência e deve iniciar a perícia do corpo para confirmar a causa da morte. A Polícia Civil também está presente no local.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso junto às polícias Civil e Militar, e aguarda um retorno.