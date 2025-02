Homem suspeito de tentativa de homicídio em Icoaraci é preso no Marajó

Um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio qualificado, ocorrida no distrito de Icoaraci, em Belém, foi preso na última terça-feira (04/01) em Cachoeira do Arari, município do Arquipélago do Marajó. A prisão foi realizada pela Seccional Urbana de Icoaraci, em cumprimento a um mandado expedido pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. O suspeito foi encaminhado ao Sistema Penal, onde permanecerá à disposição da Justiça.

"O suspeito está sendo investigado por esfaquear um homem no dia 1º de janeiro deste ano, motivado por ciúmes. Ele e outro indivíduo atacaram a vítima e fugiram após o crime. Assim que tomamos conhecimento da ocorrência, iniciamos as investigações para localizar os envolvidos", informou o delegado Jivago Ferreira, titular da Seccional de Icoaraci.

A Polícia Civil deu início às diligências e, no dia 9 de janeiro, conseguiu localizar um dos suspeitos. No entanto, o segundo envolvido ainda permanecia foragido. Com o avanço das investigações, a equipe policial conseguiu localizar o segundo suspeito em um vilarejo de Cachoeira do Arari.