Homem é preso no momento em que aguardava carona para fugir de crime em Marabá

Um homem identificado como Cauã Conceição Leite foi preso pela Polícia Militar, suspeito de tentativa de homicídio na tarde do último sábado (21). O crime ocorreu na Vicinal Boa Esperança, na Vila de Brejo do Meio, a cerca de 25 quilômetros de Marabá, sudeste do Pará. A prisão foi realizada no momento em que o suspeito aguardava uma carona para fugir do local.

De acordo com informações da Polícia Civil, Cauã teria golpeado a vítima, conhecida apenas pelo apelido de “Furrupa”, utilizando uma pá. O homem ferido foi socorrido por moradores e encaminhado a um hospital da região. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A prisão do suspeito foi realizada após um morador acionar a Polícia Militar, informando sobre o ataque. Uma guarnição se dirigiu ao local e encontrou Cauã aguardando uma carona para tentar fugir. Ao ​perceber a aproximação dos policiais, ele fugiu a pé, mas foi localizado na estrada do Rio Preto com base nas características fornecidas por testemunhas.

Ainda segundo a polícia, Cauã confessou o crime ao ser abordado pelos agentes, afirmando ter usado a pá para agredir a vítima. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.