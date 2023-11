Homem suspeito de estupro e assassinato em Afuá é transferido de Macapá para Belém

Neste domingo, 5, um homem suspeito de estuprar e matar uma mulher grávida de cinco meses e também estuprar uma criança e, em seguida, matá-la em Afuá, no Arquipélago do Marajó, foi transferido pela manhã, de Macapá (AP) onde estava custodiado desde sexta-feira, 3, para Belém (PA). Na capital paraense, o suspeito do crime de estupro seguido de morte está no Centro de Triagem da Marambaia (CTM), onde aguardará a audiência de custódia.

VEJA MAIS

A transferência de Macapá (AP), para o Centro de Triagem da Marambaia (CTM), em Belém, ocorreu por meio de helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP). Os policiais civis da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), com auxílio do GRAESP, deslocaram à base do Grupamento Tático Aéreo (GTA), no Aeroporto Internacional de Macapá (AP), para realizar o deslocamento do preso.

A delegada Lenise Santos, titular da Delegacia de Afuá, no Marajó, explicou que o crime ocorrido na última quarta-feira, 1, ganhou muita repercussão no Estado e, por esse motivo, para resguardar a integridade do custodiado, foi necessária a transferência primeiro para Macapá, no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), onde ficou de sexta-feira, 3, ao domingo, 5, e agora para Belém onde aguarda audiência de custódia. Em Belém, a equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) foi a responsável por conduzido ao CTM.

“A notícia da prisão do investigado se espalhou rapidamente, por isso minha equipe e eu percebemos a necessidade de mantê-lo custodiado em outro município que não fosse o do local do fato, uma vez que já havia rumores de que populares aguardavam a apresentação dele em Afuá para ‘fazer justiça com as próprias mãos’. O preso também manifestou temor em ficar preso na delegacia local, razão pela qual decidimos conduzi-lo para a cidade de Macapá, onde permaneceu sob custódia no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) desde sexta-feira (03) até a manhã deste domingo (05). Durante o período de custódia, ele confessou a prática criminosa e com a conclusão dos procedimentos pertinentes, aguardamos a confirmação da sua transferência", afirmou a delegada.

Já o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) destacou o trabalho de segurança pública entre os dois estados vizinhos. “Mais uma vez foi necessário o trabalho integrado da Polícia Civil do Pará com as demais forças de segurança pública do Pará e Amapá para que o suspeito voltasse ao território paraense onde já está à disposição da Justiça no sistema penitenciário para que possa pagar pelo crime que cometeu” concluiu.

O homem suspeito de assassinato foi transferido por meio de helicóptero do Graesp para Belém pela Polícia Civil (Reprodução / Jeniffer Terra / Ascom PC)

Relembre o caso

Os crimes de estupro seguido de morte e estupro de vulnerável seguido de morte, ocorreu no dia 1º de novembro em Afuá, na ilha do Marajó. O homem suspeito dos crimes foi procurado pelos agentes da Delegacia de Afuá e policiais civis e militares do Amapá. Após encontrado, ele ficou preso preventivamente na sexta-feira, 3, na zona rural do município de Afuá.