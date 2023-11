Mulher é presa em Icoaraci por tráfico de drogas, após ser flagrada com 31 papelotes

Uma mulher, que não teve o nome revelado, foi presa por suspeita de tráfico de drogas, em Icoaraci, após uma ação realizada por policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), na última sexta-feira, 3.

Nesta sexta-feira, 3, a Polícia Militar de Icoaraci realizou uma ação que resultou na prisão de uma mulher que portava 31 papelotes de uma substância que seria pasta base de cocaína. O caso aconteceu na rua Teófilo Moura.

De acordo com informações, a mulher tentou fugir, antes de ser presa com as drogas. A suspeita foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Icoaraci, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis.

A equipe de reportagem de O Liberal solicitou mais informações às policiais militar e civil sobre o ocorrido e aguarda o posicionamento da PM.

Em nota a A Polícia Civil (PCPA) informou que: "uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e apresentada na Seccional de Icoaraci. Ela está à disposição da Justiça", finalizou.