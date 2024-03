Homem suspeito de estuprar adolescente é preso no Marajó

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na manhã de segunda-feira (25) suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos, no município de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Segundo a Polícia Civil, o homem cometeu o crime dentro da casa da vítima, agindo com violência, e ainda teria a ameaçado caso contasse sobre o crime para alguém.

A ação foi resultado de um mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil e Militar em uma comunidade às margens do rio Pau de Rosa. Os agentes percorreram por quatro horas de lancha até chegarem no endereço onde estava o homem investigado.

Segundo o que relatado pela vítima, o crime ocorreu no dia 19 de março, quando a adolescente estava na casa onde mora. O suspeito teria obrigado ela a ir para o quarto e, tapando a boca dela menina, cometeu o abuso sexual. Após o crime, a vítima ficou com medo de relatar o estupro e demorou para ir até a PC, pois era ameaçada. O homem foi autuado e encaminhado para a delegacia do município, onde está a disposição da Justiça.