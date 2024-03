Suspeito de estuprar os sobrinhos e compartilhar os abusos na internet é preso em Belém

Um homem que não teve identidade revelada foi preso na manhã deste sábado (23), durante a operação “Falso Cristão”, pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Federal, que cumpriu um mandado de prisão e um de busca e apreensão contra o suspeito, o alvo também é investigado por produção, armazenamento e compartilhament​o de imagens relacionados ao abuso sexual infantojuvenil. A operação foi denominada “Falso Cristão”, pois em uma das imagens encontradas havia uma pulseira do Círio de Nazaré.

“As vítimas são um casal de sobrinhos, que não moravam com o investigado. Eram uma menina de sete anos e um menino, de idade ainda não identificada. O crime teria ocorrido no fim de 2023”, revelou a PF.

Durante o cumprimento dos mandados, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, os policiais prenderam o investigado e apreenderam seus dispositivos eletrônicos, que irão passar por perícia técnica.

“A investigação se originou após denúncias de um perfil de rede social que estaria compartilhando imagens de abusos sexuais infantis. Os policiais federais descobriram que as imagens eram produzidas pelo próprio alvo”, comunicou a polícia.

O investigado responderá pelos crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além do crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal.

Com informações da Polícia Federal (PF).