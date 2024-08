​Homem sobrevive a tentativa de homicídio em Breu Branco

João Gleydson Araújo Pompeu, de 25 anos, sobreviveu a uma tentativa de homicídio na tarde de domingo (18), na cidade de Breu Branco, próximo a Tucuruí, no sudeste pa​raense. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e segue em investigação.

VEJA MAIS

O atentado ocorreu por volta das 16h50, na estrada do Porto da Balsa, localizada na área rural do município. João Gleydson dirigia um veículo modelo Palio quando foi seguido por uma caminhonete de cor preta. Segundo o relato da vítima, um dos ocupantes do veículo passou a atirar na direção dele.

Mesmo ferido, João Gleydson conseguiu chegar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Regional de Tucuruí. Seu estado de saúde é considerado estável. Um dos disparos também atingiu o veículo da vítima.

A Polícia Civil já requisitou uma perícia no veículo de João Pompeu para ajudar na investigação do caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade do autor dos disparos.​