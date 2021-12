Homem sobe em poste, fica preso e recebe descarga elétrica em Itaituba

Um homem recebeu uma descarga elétrica após subir em um poste de energia e ficar preso - a menos de um metro dos fios de alta tensão - neste domingo (26), em Itaituba, no sudoeste paraense. O caso ocorreu na 5ª rua, no bairro Bela Vista. A vítima, que não teve a identidade informada, teve de ser resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que foi acionada para atender a ocorrência.

Populares não souberam explicar às autoridades o motivo que levou o homem, aparentemente em situação de rua, a subir no poste. Ele ainda chegou a tomar uma descarga elétrica de baixa tensão e ficou desnorteado, mas permaneceu sentado sobre o transformador. As informações são do portal Mauro Torres.

Uma guarnição da Polícia Militar também foi mobilizada e preservou o local do acidente evitando a aproximação de curiosos, até que equipes da empresa Equatorial Energia fizessem o desligamento da força e permitissem que ele fosse resgatado em segurança pelo Corpo de Bombeiros.

Os militares preparavam o aparato para o resgate do homem quando ele decidiu descer por conta própria pela escada por onde havia subido. A vítima conseguiu descer até a metade da escada, onde foi recebida pelos militares e colocada em uma maca. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal para avaliação médica. O homem apresentava marcas de queimadura leves na região do tórax e no braço direito, mas não corria risco de morte.

"O mistério é saber o que esse cidadão foi fazer a uma altura de quase oito metros, correndo o risco de ser eletrocutado. Mas, graças a Deus, não houve maior gravidade”, resumiu o sargento Alexandre, que coordenou a equipe do Corpo de Bombeiros.