Homem sequestra ônibus para falar com prefeito de Santo André (SP), Paulo Serra

Um homem foi preso após entrar em um ônibus e fazer o motorista do veículo refém na manhã desta terça-feira (16), em Santo André, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, durante as negociações para a liberação do condutor, ele alegava que queria falar com o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB). Ninguém ficou ferido na ação.

Segundo a PM, o suspeito teria sequestrado o ônibus em uma tentativa frustrada de obter uma audiência com o prefeito. As informações são do Bom Dia São Paulo.

Durante o trajeto, o suspeito dizia que queria falar com Paulo Serra e obrigou o motorista a dirigir até o prédio da prefeitura, na praça IV Centenário, um trajeto de cerca de oito quilômetros.

Um funcionário da central de monitoramento das câmeras dos ônibus percebeu a ação e entrou em contato com a PM.

Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso entrou no coletivo por volta das 6h, no bairro da Vila Luzita. Ao longo do trajeto, que durou cerca de 20 minutos, alguns passageiros foram liberados, enquanto os demais só desembarcaram nas proximidades da Prefeitura.