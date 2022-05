​​Homem sem braço mata o próprio amigo com barra de ferro, em Itupiranga

Um home​​m, identificado apenas pelo apelido “Riba”, matou a golpes de barra de ferro o ​próprio​ amigo, conhecido como “Raimundinho”. O crime aconteceu por volta das 15h deste domingo (1º), na rua 23, em um conjunto de casas populares, ​​na zona rural do município de Itupiranga, região sudeste do Pará. As informações são do site Debate Carajás.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Homem é morto a tiros e termina com faca nas costas após briga de bar]]

De acordo com as testemunhas, os dois supostamente tiveram uma discussão. “Riba” teria se armado com uma barra de ferro e, embora só tenha o braço esquerdo, aplicou diversos golpes na região da cabeça da vítima. Depois da primeira pancada, “Raimundinho” ainda teria conseguido correr, mas foi alcançado e teve o rosto desfigurado com as agressões.

O suspeito terminou de matar a vítima no quintal de uma casa. Depois de constatar a morte de “Raimundinho”, “Riba” fugiu, mas teria sido alcançado e preso por uma guarnição da Polícia Militar. Ainda segundo as testemunhas, os dois sempre pescavam e consumiam bebida alcoólica juntos.

O corpo de “Raimundinho” foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Marabá, para realização de perícia médica. Já “Riba” foi apresentado na 21ª Seccional Urbana. O suspeito ficou de ser transferido para o Centro de Triagem Masculino de Marabá (CTMM), onde vai aguardar o julgamento.​​