Homem mata amigo por causa de drogas e dinheiro

Cristiano Viana da Costa, 28 anos, foi preso em flagrante na manhã do último sábado (12), em Marabá, após confessar que matou o amigo, Arildo de Almeida Oliveira, de 36 anos. Os dois eram usuários de drogas e, segundo Cristiano, ele havia dado uma certa quantia em dinheiro para que Arildo comprasse entorpecentes.

A vítima, no entanto, não entregou nem a droga e nem devolveu o dinheiro, motivo que resultou no crime. De acordo com o delegado Márcio Maio, Cristiano confessou que matou o amigo utilizando uma corda.

A Polícia Civil foi acionada via Núcleo Integrado de Operações (Niop) que um suicídio havia acontecido na Folha 15, Núcleo Nova Marabá. Ao chegarem ao local, os agentes perceberam uma diferença entre o que havia sido passado e o que estavam presenciando.

“A Divisão de Homicídios foi acionada e foi identificado que o corpo estava com marcas no pescoço e com indicação de possível homicídio, já que no local não havia nada que sugerisse que a vítima havia se matado”, explicou o delegado.

A PC passou a investigar as últimas pessoas que estiveram com a vítima e chegaram até Cristiano. Ele foi conduzido até a 21ª Seccional de Polícia Civil e, ao ser interrogado, confessou o crime.