Homem rouba loja, fica preso em tela de galinheiro e é preso pela PM

Um suspeito precisou ser resgatado após ficar preso na tela do galinheiro de uma chácara. Ele se escondeu no local, após ter roubado carteiras de cigarro, isqueiros, porta-cédulas, salgadinhos, entre outros objetos, de uma pequena loja em Santana do Araguaia, no sul do Pará, na noite da última terça-feira (16). Com informações do site Zé Dudu.

Conforme informou a Polícia Militar, o homem, identificado somente pelo prenome de Kadman, furtou diversos objetos da loja, entrando no estabelecimento por um buraco que ele fez no telhado do prédio.

A corporação foi acionada por populares e soube que o suspeito havia se escondido em uma chácara numa área mais afastada do local em que cometeu o furto. Uma guarnição foi enviada à localidade. O homem estava no terreno indicado e logo que viu a viatura, tentou fugir passando por um galinheiro, mas ficou enroscado na tela e acabou preso.

A PM também informou que o suspeito tem outras denúncias de arrombamentos em comércios e até havia sido preso antes por esse tipo de crime, mas acabou solto. Na casa da chácara, os militares encontraram parte dos objetos furtados da loja.

O acusado foi preso e apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.