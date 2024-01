Homem que se intitulava pastor é preso em Marabá por estupros cometidos no Maranhão

Um homem identificado como Marcos Antônio do Carmo Lima, de 54 anos, que se intitulava como Pastor Marcos Lima, foi preso pela Polícia Civil em Marabá. Conforme as autoridades, ele é suspeito de cometer crimes de estupro de vulnerável em Imperatriz, no Maranhão, e estaria se escondendo em território paraense. O investigado foi capturado no último sábado (6), em cumprimento a um mandado de prisão.

Segundo as denúncias e investigação, o homem agia como um falso religioso e praticava os crimes. Segundo a PC, ele realizava orações em fiéis e quando as pessoas estariam emocionalmente vulneráveis, praticava os estupros. Em alguns casos, Marcos Antônio deixava a vítima despida e tirava fotos íntimas dela para as ameaçar de divulgar as imagens caso elas não aceitassem manter relação sexual com ele.

A polícia acredita que novas vítimas possam aparecer, pois o suspeito atuava em diversas cidades do país e pode ter praticado o crime nesses locais. Marcos Antônio foi preso quando estava em uma empresa de amigos, na Nova Marabá. A ação de cooperação entre a PCPA e a PCMA ocorreu após o compartilhamento de informações sobre o caso entre os agentes.